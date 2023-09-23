الفائزون بجائزة هيكل: نفخر بالمشاركة والتكريم إضافة لمشوارنا المهني

وزعت مؤسسة هيكل للصحافة العربية، اليوم السبت، الجوائز على الفائزين في مسابقة هيكل للصحافة، لتشجيع شباب الصحفيين على الإبداع والتميز في حياتهم المهنية.

تطوير مهارات وأدوات الصحفيين

وتعمل مؤسسة هيكل، على أن تكون عوناً للصحفيين في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، وتقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري.

وقال الصحفي عبد الله أبو ضيف، أحد الفائزين بالجائزة، لـ« الوطن» إنه يتوجه بالشكر إلى مؤسسة محمد حسنين هيكل على إتاحة الفرصة له للوقوف أمام هذا الجمع الكبير من مختلف النماذج الصحفية، وعرض أعماله وحصوله على هذه الجائزة التي تعد بمثابة فخر له.

فيما قال الصحفي أحمد رجب، الحاصل على جائزة هيكل للصحافة في تصريحات لـ«الوطن» إن حصوله على هذه الجائزة خطوة كبيرة في مشواره المهني، وأنه يتوجه بالشكر إلى كل من شارك في التحقيق الذي قدمه وفاز عنه بهذه الجائزة المهمة.

وأقيمت اليوم احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل بذكرى مئوية الأستاذ الراحل في المتحف القومي للحضارة، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحافيين.