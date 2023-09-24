سماح عبدالعاطي: سيرة «هيكل» تعطينا رسائل ودروسا عن قيمة المعرفة

قالت الكاتبة الصحفية سماح عبدالعاطي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن سيرة الأستاذ محمد حسنين هيكل تعطينا رسائل ودروسا حول قيمة المعرفة وقيمة أن يحتوي المنزل على مكتبة والأهل يكونون مثقفين أو يكون لديهم وعي أو صورة معينة لبناء مستقبل ابنهم.

وأضافت الكاتبة سماح عبدالعاطي خلال استضافتها ببرنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، أن والدة هيكل كانت تريد أن يلتحق ابنها بسلك التعليم العام، بينما الوالد كان يرغب في أن يلتحق بالتعليم الأزهري، كما أن الأسرة انتقلت من الحسين إلى باب الشعرية حيث كانت المدرسة الجديدة ليكون قريبا منها.

وأشارت إلى أن هذا قيمة كبيرة ودرس لابد أن نتعلمه حول مدى وعي الأسرة وتربية الأبناء وتعليمهم على نحو خاص.