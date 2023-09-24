قصف أوكراني على منطقة بمقاطعة دونيتسك بقذائف عنقودية

استخدمت القوات الأوكرانية، 3 قذائف عنقودية من عيار 155 ملم على ياسينوفاتايا بـ«مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، دمرت «قوات عثمان» الخاصة الروسية، بصاروخ مضاد للدبابات، مدرعة أمريكية من طراز«إنترناشيونال ماكس برو» تابعة للقوات الأوكرانية قرب قرية فيربوفوي بـ«مقاطعة زابوريجيا»

وقال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، لاري جونسون، إن «واشنطن» لم تعد تزود أوكرانيا بمنظومات «باتريوت» للدفاع الجوي بعد تدميرها بـ«صواريخ كينجال» الروسية في مايو الماضي.

وفي نيويورك، قال وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألينيك، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لحل الأزمة الأوكرانية، مضيفا في كلمة ألقاها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أوكرانيا وشعبها أصبحت ورقة مساومة في اللعبة الكبرى التي يمارسها الغرب للحفاظ على هيمنته العالمية.

سياسيا، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي بعد كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه قد يزور كوريا الشمالية في أكتوبر المقبل، في إطار متابعة للاجتماع الأخير بين الرئيس فلاديمير بوتين، والزعيم «كيم جونج أون».

فنزويلا: ضعف الأمم المتحدة يثير قلقا كبيرا في الأوساط الدولية

وفي وقت سابق، أوضح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده ستواصل تطوير الاتصالات مع كوريا الشمالية على مستوى دولي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، إن ضعف منظومة الأمم المتحدة يثير قلقا كبيرا في الأوساط الدولية، مضيفا إنه بات من الضرورة بمكان إيجاد نظام عالمي جديد.

وأشار بينتو، في حديث لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن يجب على منظمة الأمم المتحدة أن تتولى هذا المهمة. وكان وزير خارجية فنزويلا، قال في وقت سابق، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تدعم فكرة كولومبيا بشأن عقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام في أوكرانيا وفلسطين.