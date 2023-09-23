الخط الثالث للمترو في اليوم العالمي للإشارة: متواجدون للترحيب بذوي الهمم

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة، أنه في اليوم العالمي للغات الإشارة، يتواجد موظفي خدمة العملاء دائمًا بمحطات الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة للترحيب بالأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة ومساعدتهم، وذلك في فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، أعلنت عن توفير الأماكن التي يسهل زيارتها والخروج فيها بالنسبة لذوي الهمم بوجه عام، بمحطات الخط الأخضر الثالث كمحطة ماسبيرو ومحطة عدلي منصور لتوفير رحلة مريحة وسهلة لكل الركاب.

خدمات متنوعة بالمترو لذوي الاحتياجات الخاصة

وكانت الأبواب المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بعربات المترو من أبرز الخدمات التي قدمتها الشركة، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة لهم داخل العربات والمصاعد وأحزمة الأمان بالمقاعد والحمامات المجهزة لتناسب استخدام ذوي الهمم.

أيضاً يوجد موظفي خدمة العملاء في المحطات وعلى رصيف المترو لتسهيل الرحلة في حالة طلب المساعدة، إلى جانب الطريق المخصص والموضح للمكفوفين ليتمكنوا من استكمال رحلتهم دون الحاجة لأي مساعدة من لحظة دخولهم للمحطة.

الخرائط والإرشادات البصرية

تتضمن المحطات أيضاً الخرائط والإرشادات البصرية المخصصة للركاب والتي تتميز الشركة بتقديمها وتطويرها لضمان تجربة استثنائية للعملاء علاوة على التذاكر المخفضة لعدد من الفئات المختلفة، وأكدت الشركة أهمية وسائل المواصلات العامة كجزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد على اختلافهم وتأثيرها على استمتاعهم بالخروج في مختلف الأماكن في المدينة والحصول على جودة أفضل للحياة خاصة عندما يتم توفير هذه الوسائل الحيوية من خلال خدمة حضارية ولائقة.