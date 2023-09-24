افتتاح مركز للسكر ووحدة سكتة دماغية في مستشفى الجمهورية بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مركز السكر النموذجي ووحدة السكتة الدماغية بمستشفى الجمهورية العام بمنطقة راغب غرب الإسكندرية.

وتعد مستشفى الجمهورية أحد أكبر المستشفيات الحكومية المجانية في غرب الإسكندرية، ويفد إليها آلاف المرضى يومياً، وتعمل على مدار 24 ساعة، وتضم جميع التخصصات الطبية، وتخدم أكثر من 3 ملايين مواطن.

افتتاح مركز السكر النموذجي

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير عام مستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مركز السكر النموذجي يعد خدمة متميزة فريدة من نوعها بمستشفيات وزارة الصحة المصرية، ويهدف إلى خدمة مرضى السكر، عن طريق الوقاية والتعريف بالمرض، ومنع المضاعفات قبل حدوثها، وذلك عن طريق التعامل ببرتوكول محدد، مشيرا إلى انفرد المركز بنظام إلكتروني خاص بالمرضى، يُسجل فيه جميع بيانات المريض وخطط المتابعة.

وحدة السكتة الدماغية

وأضاف «إبراهيم»، أنه تم أيضاً افتتاح وحدة السكتة الدماغية بقوة أربعة أسرّة مجهزة لاستقبال مريض السكتة الدماغية، بهدف الاكتشاف المبكر للجلطات، ومنع تكوين الجلطة بحقن المريض «TPA» لإذابة الجلطات الدماغية في حال وصول المريض قبل مرور 4 ساعات من الإصابة، مما يمنع أو يحد من حدوث مضاعفات بسبب الجلطات الدماغية.