خبير تخطيط عمراني: محافظتا السويس ودمياط تشهدان مشروعات واعدة

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة خلال الفترة الحالية تنفذ عددا من المشروعات في محافظة السويس، منها مشروعي «تطوير العمران» و«تبطين الترع».

مشروع تطوير العمران يخدم ربع مليون نسمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز» أن مشروع تطوير العمران يخدم ما يقرب من ربع مليون نسمة في السويس، بالإضافة الى مبادرة الرئيس السيسي «سكن كل المصريين».

وأوضح أن المشروع يشمل 25 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مجمع السويس الطبي للتأمين الصحي الشامل، والذي تكلف 3 مليار جنيه.

وتابع: «رئيس الوزراء تابع ملف التصالح، والذي يعتبر من أهم الملفات المطروحة، ويتضمن التصالح على الوحدات السكنية من خلال تقنيين أوضاع أراضي الدولة»، موضحا أن رئيس الوزراء تابع الفرص الاستثمارية العديدة الواعدة في المحافظة، وآليات جذب المستثمرين لمحافظة السويس.

مشروعات بقيمة 14 ونصف مليار جنيه

واستكمل: «هناك في دمياط أيضا العديد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة، كونها من المحافظات الرائدة في خلق فرص العمل، وإجمالي المشروعات بها تبلغ 14 ونصف مليار جنيه».