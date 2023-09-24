تفاصيل افتتاح محطات أدنوك للوقود في مصر.. تجربة غير مسبوقة

دخلت محطات أدنوك الجديدة، التشغيل الفعلي بدءا من اليوم في عدد من المناطق الرئيسية بالقاهرة، وذلك بعد افتتاحها خلال الساعات الماضية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، ومريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات.

الشركة الإماراتية تستحوذ على 50%

شركة أدنوك الإماراتية استحوذت على 50% من حصة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»، لذا بدأت خدماتها للعملاء المصريين من خلال افتتاح 3 محطات أدنوك للوقود في مناطق رئيسية في القاهرة، وتقدم عدد من الخدمات المتكاملة للعناية بالسيارات.

وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة افتتاح 6 محطات في أنحاء مصر، قبل الانتهاء من العام الجاري 2023، وتحقيق هدف النمو الاقتصادي.

وبشأن ذلك، عبر المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، عن سعادته لافتتاح محطات أدنوك الوقود في مصر، موضحًا أنها علامة بارزة كبيرة، هدفها تحقيق عدد من الخدمات في مصر من خلال خطط سنوية، والتوسع بشكل كبير.

تجربة جديدة في مصر

داخل محطات أدنوك للوقود، أطلقت الشركة متاجر «واحة أدنوك»، إذ أنهم يقدمون للعملاء في مصر تجربة جديدة غير مسبوقة حسب وصفهم، أبرزها القهمة أربيكا 100%.

على جانب آخر، أعرب توماس اشتراوس، مدير عام شركة «توتال إنرجيز» بمصر، عن سعادته بالتعاون مع شركة أدنوك، مؤكدًا أنه على ثقة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء في مصر.