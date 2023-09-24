متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة؟.. اعرف مكان كليتك

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة تعلن خلال الساعات المقبلة، وذلك للشعبتين العلمي والأدبي، والمرشحين للكليات من المراحل الأخرى خلال الساعات المقبلة، بعد أن جرى إغلاق باب التحويلات .

نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

وحول نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، قال االسيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، إن التحويلات للطلاب بين الكليات المناظرة وغير المناظرة تكون وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

رابط ‎نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

ويمكن معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال رابط ‎نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، كالتالي:

- الضغط على رابط نتيجة تقليل الاغتراب على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، المرفق هنا .

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- كتابة رقم الجلوس.

- على الفور تظهر نتيجة تقليل الاغتراب.