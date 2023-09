هونج كونج تستعد لأكبر إعصار على الإطلاق.. والسلطات تلغي الرحلات الجوية

تستعد هونج كونج لما قد يكون أقوى عاصفة تضرب المدينة منذ 5 سنوات على الأقل، حيث يتجه إعصار ساولا الكبير مباشرة نحو المركز المالي.

وأصدر المرصد المحلي إشارة العاصفة رقم 8، وهو ثالث أعلى تحذير، في الساعة 2:40 صباحًا، اليوم، ويخطط لإبقائها عند هذا المستوى معظم اليوم، وهذا يعني أن الأسواق المالية في هونج كونج البالغة قيمتها 5 تريليونات دولار سيتم إغلاقها، ولن تفتح المدارس أبوابها، وسيتم إيقاف معظم وسائل النقل العام، إضافة الي إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

وحذّر أحد المسؤولين، السكرتير تشان كووك كي، الذي يقود فرقة عمل حكومية للتعامل مع العاصفة، السكان من البقاء في منازلهم، قائلا: «يمكن أن يكون هذا إعصارًا مدمرًا للغاية.. نأمل في تقليل الأضرار»، في حين قال رئيس المرصد المحلي، إنّ من المحتمل رفع مستوى الإشارة بالتحذير إلى المستوى أعلى وصولا إلى 10، وهذا يعني أن رياح الإعصار التي تصل سرعتها إلى 118 كيلومترًا في الساعة قد تؤثر على المدينة.

وبحسب شبكة «آي بي سي نيوز»، من المحتمل أن يكون إعصار ساولا، الذي تجاوز الفلبين وتايوان، أقوى إعصار يضرب هونج كونج منذ أن ضرب مانجخوت المدينة في عام 2018، وأدت تلك العاصفة إلى إغلاق الطرق وتدمير المباني وغمر المياه المناطق المنخفضة، كما أن أحدث مسار متوقع للإعصار هو أن يمر فوق الجزء الجنوبي من المدينة إما في وقت متأخر من اليوم الجمعة أو في وقت مبكر من غد السبت.

Super Typhoon Saola disrupts life in Guangdong and Hong Kong with canceled flights, closures, and storm warnings. Stay safe! #SuperTyphoonSaola #Guangdong #HongKong #StormAlert pic.twitter.com/nSwukuEYBz