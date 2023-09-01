هونج كونج تستعد لأكبر إعصار على الإطلاق.. والسلطات تلغي الرحلات الجوية

تستعد هونج كونج لما قد يكون أقوى عاصفة تضرب المدينة منذ 5 سنوات على الأقل، حيث يتجه إعصار ساولا الكبير مباشرة نحو المركز المالي.

وأصدر المرصد المحلي إشارة العاصفة رقم 8، وهو ثالث أعلى تحذير، في الساعة 2:40 صباحًا، اليوم، ويخطط لإبقائها عند هذا المستوى معظم اليوم، وهذا يعني أن الأسواق المالية في هونج كونج البالغة قيمتها 5 تريليونات دولار سيتم إغلاقها، ولن تفتح المدارس أبوابها، وسيتم إيقاف معظم وسائل النقل العام، إضافة الي إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

إعصار ساولا يضرب هونج كونج

وحذّر أحد المسؤولين، السكرتير تشان كووك كي، الذي يقود فرقة عمل حكومية للتعامل مع العاصفة، السكان من البقاء في منازلهم، قائلا: «يمكن أن يكون هذا إعصارًا مدمرًا للغاية.. نأمل في تقليل الأضرار»، في حين قال رئيس المرصد المحلي، إنّ من المحتمل رفع مستوى الإشارة بالتحذير إلى المستوى أعلى وصولا إلى 10، وهذا يعني أن رياح الإعصار التي تصل سرعتها إلى 118 كيلومترًا في الساعة قد تؤثر على المدينة.

وبحسب شبكة «آي بي سي نيوز»، من المحتمل أن يكون إعصار ساولا، الذي تجاوز الفلبين وتايوان، أقوى إعصار يضرب هونج كونج منذ أن ضرب مانجخوت المدينة في عام 2018، وأدت تلك العاصفة إلى إغلاق الطرق وتدمير المباني وغمر المياه المناطق المنخفضة، كما أن أحدث مسار متوقع للإعصار هو أن يمر فوق الجزء الجنوبي من المدينة إما في وقت متأخر من اليوم الجمعة أو في وقت مبكر من غد السبت.

Super Typhoon Saola disrupts life in Guangdong and Hong Kong with canceled flights, closures, and storm warnings. Stay safe! #SuperTyphoonSaola #Guangdong #HongKong #StormAlert pic.twitter.com/nSwukuEYBz — Tiger News Report (@TigerRepor) September 1, 2023

إلغاء الرحلات الجوية في هونج كونج بسبب إعصار ساولا

ووصل مركز إعصار ساولا بداية من السابعة صباح اليوم، على بعد نحو 240 كيلومترًا (149 ميلًا) شرق جنوب شرق هونج كونج، ومن المتوقع أن يكون الأقرب إلى هونج كونج بين ليلة الجمعة وصباح السبت، على بعد 100 كيلومتر جنوب المدينة، وفقًا للمرصد المرصد المحلي.

وتم تعليق جميع خدمات العبارات في الميناء الداخلي والجزر النائية، في حين أوقفت شركة MTR، مشغل مترو الأنفاق والسكك الحديدية في المدينة، خدمات الحافلات.

At the moment, the typhoon is hitting Guangdong, China. pic.twitter.com/weiqismcsi — Bonnie——Hong Kong Zhenyang packaging (@Bonnie75960322) September 1, 2023

وقالت شركة طيران كاثي باسيفيك المحدودة، الناقل الوطني للمدينة، إنّها ستوقف جميع رحلات هونج كونج اعتبارًا من الساعة الثانية ظهر الجمعة حتى الساعة 10 صباحًا يوم السبت، وتتوقع شركة الطيران حدوث اضطرابات كبيرة في مطار هونج كونج الدولي، وتعمل على إبقاء الطائرات خارج المدينة لفترة من الوقت، حسبما دكرت شبكة «بلومبرج».

وتتأثر هونج كونج عادة بنحو 6 أعاصير سنويا، عادة في الفترة من يونيو إلى أكتوبر، ولكن جزءا صغيرا فقط من تلك الأعاصير يؤدي إلى إغلاق الأسواق أو المدارس، وكانت آخر مرة في يوليو بسبب إعصار تاليم.