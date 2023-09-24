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بعد غياب 3 سنوات.. الطرق الصوفية تنظم موكب احتفال بالمولد النبوي

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
11:49 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
عبدالهادي القصبي

عبدالهادي القصبي

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادي القصبي، تنظيم موكب احتفال بالمولد النبوي الأربعاء المقبل، من مسجد سيدي صالح الجعفري، عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين حتى صلاة المغرب، ثم يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوي داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء. 

الاحتفال بالمولد النبوي

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

وقال القصبى فى بيان له منذ قليل، إن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان، و يجب علينا أن نقتدي أيضا برسولنا الكريم.

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