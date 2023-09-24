تراجع أسعار 5 سلع أساسية اليوم.. كيلو الشاي يفقد 5.47 جنيه

أعلنت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، انخفاض أحد أهم 5 سلع يعتمد عليها المصريين بشكل يومي ودائم، كان في مقدمتها الشاي، إذ نشرت قائمة تضم أسعار السلع وقيمة الانخفاض.

كيلو الشاي بـ194 جنيهًا

وحسب بوابة الأسعار التابعة لـ مجلس الوزراء تضمنت قائمة الأسعار، وصول سعر كيلو الشاي إلى 194 جنيهًا، بانخفاض وصل لـ5.47 جنيه، وبات سعره الأدنى يصل لـ178 جنيهًا، وسعره الأعلى يصل لـ210 جنيهات، في حين انخفض سعر العدس الأصفر المعبأ بواقع 2.15 جنيه.

بلغ سعر العدس الأصفر كيلو معبأ على موقع الأسعار التابع للمجلس 47 جنيهًا، بانخفاض وصل لـ4.35%، وقد طال الانخفاض أسعار المكرونة السائبة للكيلو والتي انخفضت 1.61 جنيه، بواقع 7.63% وباتت تباع بسعرها الأدنى عند 19.5 للكيلو جرام الواحد.

وأشارت إلى انخفاض أسعار كيلو الجبن الأبيض ليصل لـ109.74 جنيه للكيلو، في حين انخفض لما يقارب الـ10 جنيهات، وبنسبة وصلت لـ8.21%، أما عن سعر كيلو الجبن الرومي فقد بلغ سعرها 200 جنيه للكيلو، بانخفاض وصل لـ47.49 جنيه في الكيلو، بواقع انخفاض وصل لـ19.19%.