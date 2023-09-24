افتتاح أول 3 مواقع غوص صناعية بالغردقة غدا (صور)

تحتفي محافظة البحر الأحمر، غدا الاثنين، بافتتاح أول 3 مواقع غوص صناعية تحت الماء، وتضم 15 معدة ومركبة قديمة بشواطئ الغردقة، بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر ووزارة البيئة وجمعية المحافظة على البيئة، بهدف إتاحة تجربة الغوص فيها لتنشيط سياحة الرحلات البحرية وحماية الشعاب المرجانية الطبيعية.

مواقع غوص صناعية بمياه البحر الأحمر

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الغردقة على موعد مع حدث عالمي غدا، وهو افتتاح مواقع غوص صناعي بالتنسيق مع وزارة البيئة لتشجيع سياحة الغوص في مياه البحر الأحمر وتقليل الضغوط على المواقع الشعب المرجانية الطبيعة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أجهزة البحر الأحمر نجحت في إغراق 15 قطعة من المعدات والمركبات القديمة في 3 مواقع بشواطئ الغردقة.

جذب رياضة الغوص للبحر الأحمر

وأشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مواقع الغوص الصناعية الجديدة توفر بيئة لتنمية الشعب المرجانية، ويسهم في تحويل المعدات الصناعية المغمورة إلى حيود مرجانية طبيعية، ما يعزز التنوع البيولوجي ويساهم في زيادة المخزون الطبيعي للأسماك، ويجذب ذلك عشاق رياضة الغوص إلى مياه البحر الأحمر.