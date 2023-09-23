«A Haunting in Venice» يتصدر الإيرادات ويحقق 42 مليون دولار

نجح فيلم «A Haunting in Venice» في تصدر شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 19.052 مليون دولار محليًا، بالإضافة إلى 23.6 مليون دولار في السوق الخارجية، ليصل الإجمالي لـ 42.7 مليون دولار وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تراجع فيلم الرعب «The Nun 2»، إلى المركز الثاني في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي، بفارق ضئيل عن المركز الأول، محققا 19.028، ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار أسبوعين لـ 165.6 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاء فيلم «The Equalizer 3» بـ 10 ملايين دولار، بينما بلغ الإجمالي خلال 3 أسابيع لـ 135 مليون دولار.

«Barbie» يتراجع إلى المركز الخامس في شباك التذاكر

وكان المركز الرابع من نصيب الفيلم الكوميدي «My Big Fat Greek Wedding 3» محققا 6.9 مليون دولار بإجمالي إيرادات على مدار أسبوعين بلغت 26.8 مليون دولار، أما المركز الخامس كان لفيلم «Barbie» الذي يستمر في السينمات للأسبوع التاسع على التوالي بـ5 ملايين دولار، بينما تجاوز إجمالي إيرادات الفيلم حاجز المليار و419 مليون دولار، ليظل محافظًا على لقب الفيلم الأعلى إيرادات على مستوى العالم في 2023.