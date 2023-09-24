«السياحة»: سعداء بتنظيم حفل أوبرا «سان كارلو» الإيطالي لأول مرة في مصر

أعلنت الشركة المنظمة لحفل دار أوبرا «سان كارلو» الإيطالية، الأقدم في العالم، قرب نفاد التذاكر للفعالية المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر، في منطقة سفح الأهرامات.

فقرات الحفل الغنائي العالمي بالأهرامات

ويتضمن الحفل الغنائي عددا من أشهر مغنيي الأوبرا على الساحة العالمية، ومجموعة من روائع الموسيقى الكلاسيكيّة العالمية، وذلك تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارتي الخارجية والثقافة الإيطالية، والسفارة الإيطالية بالقاهرة.

وشهد الموقع الخاص لبيع تذاكر الحفل الخاص إقبالا جماهيريا غير مسبوق من مصر والعديد من دول العالم، وجاء أبرز تلك الدول كل من إيطاليا، أمريكا، فرنسا، إنجلترا، السعودية، الإمارات، تنزانيا، سنغافورة، المكسيك وألمانيا.

ومن جانبه، قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: «سعداء بتنظيم هذا الحدث العالمي لأول مرة في مصر وسط الكثير من الإقبال عليه داخليًا ومن مختلف دول العالم، ويجرى تجهيز منطقة سفح الأهرامات لاستقبال الحفل على أعلى مستوى، ويتناسب مع طبيعة المكان التاريخي، كما إننا حريصون أيضًا على أن يكون متلائمًا مع الٌبعد الأثري والبيئي من أجل الحفاظ كوكبنا».

وكشفت الشركة المنظمة عن أسماء الفنانين المشاركين في الحفل العالمي الأول في مصر، والذي يضم نخبة متميزة من نجوم الأوبرا الأشهر على المستوى العالمي، وهم: التينور الألماني الشهير يوناس كاوفمان، الذي اعتبره الكثيرون الصوت الأوبرالي للقرن الحادي والعشرين، والسوبرانو الإيطالية الشهيرة ماريا أجريستا، التي تعتبر واحدة من أهم وأعظم 3 سوبرانو في العالم، والسوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، ذات الصوت الأوبرالي الرائع، والتي اعتلت مسارح أشهر دور الأوبرا العالمية.

كما يتضمن برنامج هذه الأمسية الاستثنائية عزف مجموعة موسيقية من روائع أوبرا أرياس العظيمة من تأليف أهم الموسيقيين الذين صنعوا تاريخ الأوبرا، إذ تُعزَف مؤلفات جواكينو روسيني، فينشينسو بيليني، غايتانو دونيزيتي، جوزيبي فيردي، جاكومو بوتشيني.