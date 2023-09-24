«القرش بهلول» بمرسى علم يجذب السياح ولا يتعرض للبشر

القرش بهلول.. مسالم ولا يتعرض للبشر رغم ضخامته وطوله ووزنه واتساع فمه.. مظهره الممتع جذب السياح الأجانب في مرسى علم ودفعهم لالتقاط الصور التذكارية معه في مشهد خيالي تحت الماء.

القرش الحوتي المعروف بالقرش «بهلول»، يصل وزنه إلى 20 طنا وطوله يبلغ 18 مترا، ورغم ذلك هو من النوع الطيب الذي يتغذى على العوالق والهائمات المائية ولا يتعرض للبشر.

القرش بهلول في مرسى علم

وكشف محمود معاطي، دكتور علوم معهد البحار بالغردقة في تصريحات لـ «الوطن»، أن القرش الحوتي بهلول، عمره 70 عاما وفتحة الفم تصل 1.5 متر، لكنه يتميز بأسنانه الصغيرة جدا كونه يتغذى على الهائمات والحشائش البحرية فقط ولا يمكنه تناول الأسماك الكبيرة بجانب كونه صديقا للإنسان.

تحذير من مضايقة القرش

وحذر الدكتور تامر كمال، مدير المحميات بمحافظة البحر الأحمر من محاولة لمس أو ركوب أو مطاردة القرش بهلول، أو محاولة تغيير مساره، والحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أمتار من أمامه و4 أمتار من خلفه، وعدم مضايقته.

كما لفت إلى أن وجود القرش بهلول يدل على نظافة البيئة البحرية، وسرعته في السباحة بطيئة لا يتعدى 3 أميال في الساعة، ويجب التعامل معه بحرص لتوفير بيئة ملائمة له.

ويمثل القرش بهلول، مصدر جذب للسياحة الشاطئية إلى مصر، مع تفضيل السياح الأجانب المتواجدين في البحر الأحمر،تسجيل الصور التذكارية له، ونشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.