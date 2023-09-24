ضبط كمية كبيرة من الحشيش والهيروين في حملة مكبرة بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز فايد في الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، اليوم الأحد في ضبط اثنين من أخطر العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مباحث فايد، يفيد رصد ضباط المباحث الجنائية نشاط شخصين بمنطقة قرية سرابيوم التابعة لدائرة مركز فايد.

ضبط المتهمين

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز معاوني مباحث مركز فايد، لديهما معلومات جنائية، مقيمي بدائرة المركز تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت مأمورية مكبرة في ضبط المتهمين وبحوزتهما 15 فرش حشيش، وأسطوانتين من مخدر الهيروين متخذين من قرية سرابيوم دائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهمين من أخطر العناصر الإجرامية في دائرة المركز، وعملا على توزيع المخدرات على صغار التجار بدائرة المركز.