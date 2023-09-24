تراجع ملحوظ في أسعار البصل اليوم الأحد.. اعرف بكام الكيلو

سجلت أسعار البصل اليوم الأحد، تراجعًا ملحوظًا منذ أن اتخذت الحكومة قرارًا بوقف تصدير البصل إلى خارج البلاد لمدة 3 أشهر حتى نهاية العام الجاري، وذلك من أجل السيطرة على الأسواق وتزايد الأسعار المستمر، ونجحت جهود الدولة في تراجع أسعار البصل عند نحو 18 جنيهًا في سوق العبور.

ترصد «الوطن» أسعار البصل اليوم الأحد والخضروات في سوق العبور وساهمت جهود الدولة في تفعيل الرقابة على الأسواق في الالتزام بالأسعار المقررة وفق المعلن على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

أسعار البصل اليوم الأحد سوق العبور استقرت نحو 18 جنيهًا يضاف إليها هامش الربح فيباع في الأسواق بـ 23 جنيهًا محققًا قيمة انخفاض بلغت 7 جنيهات عن الإسبوع الماضي منذ أن قررت الحكومة وقف تصدير البصل.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

- الطماطم تترواح بين 6 و11 جنيهاً وذلك بالنسبة لكيلو الطماطم.

- البطاطس تتراوح ما بين 8.5 و11.5 جنيه.

- الكوسة يتراوح سعره ما بين 5 و8 جنيهات.

- الفاصوليا تتراوح أسعارها ما بين 18 و28 جنيهاً.

- الباذنجان البلدي يتراوح سعره ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي يتراوح سعره ما بين 8 و12 جنيهاً.