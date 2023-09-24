سكينة سلامة: أهدي رسالتي للدكتوراه للرئيس السيسي لما قدمه للمرأة المصرية

أهدت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، رسالتها للدكتوراة في فلسفة علم النفس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عرفانًا بالأمن والأمان والاستقرار الذي تعيش فيه مصر، ولما قدمه للمرأة المصرية.

وقالت «سكينة» أثناء عرضها لرسالتها العلمية: «أهدي هذه الأطروحة البحثية العلمية لراعي العلم، وقائد مسيرة نهضة مصر، مؤسس الجمهورية الجديدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقدم له جزيل الشكر والعرفان، على ما قدمه لمصر كلها على العموم، وما قدمه للمرأة المصرية وما قدمه لأسر الشهداء والمصابين».

وتابعت: أستغل أنني في هذا المكان المقدس، محراب العلم، ومعقل تخرج المعلمين حملة لواء التعليم، وأقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عرفانًا بالأمن والأمان والاستقرار الذي مكننا اليوم من التجمع لمناقشة رسالتي العلمية».

النائبة سكينة سلامة تحصل على الدكتوراه

وحصلت الباحثة النائبة سكينة سلامة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص علم النفس التربوي، بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وتوصية بالطبع والتداول بين الجامعات والمراكز البحثية، وذلك بعد المناقشة العلمية التي استمرت لساعتين بقاعة المناقشات بكلية التربية جامعة الزقازيق.

وترأس لجنة الحكم والمناقشة الدكتور سليمان محمد سليمان أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة بني سويف مناقشا خارجيًا والدكتورة هانم علي عبدالمقصود أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة الزقازيق مشرفًا وعضوًا والدكتورة فاتن فاروق عبدالفتاح أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية التربية جامعة الزقازيق مناقشا داخليًا والدكتور السيد عبدالدايم عبدالسلام أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة الزقازيق والدكتورة يسرا شعبان إبراهيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة الزقازيق.

وحضر المناقشة عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة جامعة الزقازيق وجمع كبير من الأهالي والباحثين.