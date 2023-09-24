وزير التموين يفتتح مجمع الخدمات بالعاشر من رمضان

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وأحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية والمهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان للتنمية وايمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تفقد مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان

بدأ الوزير والمحافظ بتفقد مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتى تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجارى والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه حرصا من القيادة السياسية على تطوير الخدمات في مؤسسات الدولة، جرى الانتهاء من تطوير مراكز الخدمة بكافة المحافظات وفرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة الحاسب الآلي وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية

وأضاف وزير التموين أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية ليكون الناتج النهائي من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية في مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

وأوصى الوزير والمحافظ، العاملين بالمركز حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.

استراتيجية وزارة التموين لتطوير المكاتب

ومن جانبه، أوضح المحافظ أن أعمال تطوير المركز تأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية والمشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والأوقاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.