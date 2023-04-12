اتحاد كتاب مصر يوقع عقدا جديدا لتقديم الخدمة الطبية للأعضاء وأسرهم

وقعت نقابة اتحاد كتاب مصر عقدًا جديدًا مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمميزات الخاصة بمشروع العلاج الخاص بالأعضاء، ولأسرهم، حيث تم إنشاء صندوق خاص للرعاية الصحية ومضاعفة الميزات السابقة، وتقديم مواصفات جديدة لصالح الأعضاء.

جاء ذلك تحت رعاية الشاعر علاء عبدالهادي رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، وفي إطار الاهتمام بالكتاب والمفكرين والشعراء.

ومن أهم المميزات التي يحصل عليها الأعضاء التالي:

قرارات اتحاد الكتاب الجديدة

- رفع الحد الأقصى للعلاج من عشرين ألف جنيه إلى أربعين، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رفع دعم الدواء المزمن من مئتين وخمسين إلى اربعمائة جنيه، بواقع 50% من فاتورة الدواء المزمن.

- زيادة نسب علاج الحالات الحرجة من 4% إلى 6 % من مجموع المشتركين.

- رفع الحد الخاص بعلاج الأسنان «خلع وحشو» إلى 500 جنيه، لا تتضمن الكشف الطبي على المريض.

كذلك ضم حالات الولادة الطبيعية والقيصرية على ألا تكون سابقة للتعاقد.

دعم العلاج العادي بقيمة 50% من قيمة كل فاتورة لعلاج

- دعم العلاج العادي بقيمة 50% من قيمة كل فاتورة لعلاج غير مزمن، وبما لا يزيد على مئة وخمسين في الفاتورة الواحدة.

- منح كارت استرداد نقدي لأسرة كل عضو.

ووضعت النقابة شروطا صارمة على الشركة بخصوص الشبكة، ووسائل التعامل المباشر بين العضو والشركة.

كما تم تشكيل قسم إداري خاص من ثلاثة من موظفي النقابة للمتابعة اليومية مع الأعضاء، فضلا عن صندوق لأية شكوى من أي عضو من أعضاء النقابة المشتركين في المشروع.

وتمثل هذه الإضافات مجتمعة نقلة كبيرة لخدمة الرعاية الصحية للأعضاء، وذلك في ظل هذا الارتفاع الهائل في أسعار الكشوفات والتحاليل والأشعة والعمليات الجراحية..وقد فتح باب الاشتراك للأعضاء عاملين ومنتسبين ولأسرهم لمدة ثلاثة أشهر من أول الشهر الجاري.