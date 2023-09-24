توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة الكثيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس حار في نهار يوم الاثنين ثالث أيام فصل الخريف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت «الأرصاد»، أنه من المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة انخفاض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، محذرة من أنها تكون كثيفة أحيانَا على مناطق الوجه البحري مدن القناة ووسط سيناء، مضيفة أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الاثنين 25 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 27 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.