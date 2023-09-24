فوز 5 لاعبين بمركز شباب فيصل في بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين

تمكن 5 لاعبين من فريق التايكوندو بمركز شباب فيصل بمحافظة السويس، من الفوز بـ 5 ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للناشئين تحت 11 عاماً

لاعبون حصدوا 5 ميداليات في الأوزان المختلفة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس أن 5 لاعبين من فريق التايكوندو بمركز شباب فيصل المشاركين في بطولة الجمهورية للناشئين، التي أقيمت بالصالة الرياضية في جامعة حلوان، تمكنوا من حصد 5 ميداليات مختلفة، حيث أقيمت منافسات البطولة على 3 مستويات، وحصل اللاعبون على 5 ميداليات مختلفة كالآتي :-

- اللاعب محمود محمد جمال، ميزان 38 - مركز أول.

- اللاعب محمد غريب عز العرب ميزان 41 مركز أول.

- اللاعب أحمد إبراهيم محمد - ميزان 35.

- اللاعب عبد الرحمن محمود محمد ميزان 45.

اللاعب عبدالرحمن مصطفى إبراهيم - ميزان 28 - مركز الثاني

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس يهنئ مركز شباب فيصل واللاعبين علي الفوز

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن نتائج الفرق المختلفة لمراكز الشباب في بطولة الجمهورية تعد مؤشراً جيداً لمستوى مستقبل الرياضة في السويس، وتقدم مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، بخالص التهنئة لمركز شباب فيصل، لفوز أبطاله من فريق التايكوندو في بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين تحت 11سنة، لافتاً إلى أن البطولة أقيمت بالصالة الرياضية بجامعة حلوان بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 80 ناديا وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية.