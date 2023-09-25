درجات الحرارة اليوم في مصر.. ارتفاع نهارا وانخفاض ليلا

بينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة خلال ساعات النهار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية:

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 25

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 23

مطروح 30 22

السلوم 30 19

سيوة 37 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 21

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 40 20

أبو سمبل 40 26

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، فإنه من المتوقع أن تنخفض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء، ما يقلل الإحساس بالحرارة، ويوتوقع كذلك أن تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانَا على مناطق الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم.