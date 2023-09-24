بعد إعادة 3 أطفال لوالدتهم.. الشكاوى الحكومية: نشكر «النقل» لسرعة الاستجابة

قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة لم تتلقَ شكوى من أم الأطفال الثلاثة ولكنه تم رصد مشكلة ركوب الأطفال في القطار بدون أمهم من خلال بوست على فيس بوك وتم التواصل مع هيئة السكة الحديد بوزارة النقل ووالدة الأطفال.

مدير المحطة استضاف الأطفال الثلاثة وطمأنهم حتى وصول والدتهم

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC: «تم التواصل مع مدير المحطة الذي استضاف الأطفال الثلاثة وطمأنهم حتى وصول والدتهم في القطار التالي، وكانت هناك سرعة التعامل مع أكثر من جهة بهدف واحد هو إعادة الأطفال إلى أمهم».

الجميع يحاول ويجتهد لخدمة المواطن

وتابع رئيس منظومة الشكاوى الحكومية: «نشكر وزارة النقل على الاستجابة السريعة وإعادة الأطفال إلى والدتهم»، مؤكدا أن هناك تقارير تنشر على نحو دوري عن التعامل مع الشكاوى والذي تجاوز 4 آلاف شكوى يوميا ولكن ليس كل الحالات التي تنشر.

وأكد الرفاعي أن جميع الجهات تعمل بروح جديدة نتمنى أنها تسود، وأن الجميع يحاول ويجتهد لخدمة المواطن.