رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: نستهدف توفير المستلزمات للطلاب الأكثر احتياجا

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يعمل بالليل والنهار، لتوفير كل المستلزمات والمتطلبات للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يوزع مستلزمات المدارس على الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «سي بي سي»، أننا حريصون على النزول لكل المحافظات، وبحث حالات الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير كل المتطلبات الدراسية، مضيفًا: «هذه مساعدة من المجتمع المدني للأسر في تلك الفترة الصعبة، في ظل ارتفاع المستلزمات المدرسية، وهذه المساهمة في محلها ومكانها، ومستمرون خلال العام الدراسي وسيكون هناك مساهمة في دفع المصروفات الدراسية، وتوفير أي ترميمات أو إصلاحات ومساعدات».

وشدد على أن هذه رسالة مهمة من الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني، حيث يوجد أكثر من 25 مليون طالب في مصر، ونستهدف الأسر والطلاب الأكثر احتياجًا في المناطق النائية والفقيرة، وهناك قاعدة بيانات جيدة جدًا.