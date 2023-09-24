أسعار المستلزمات المدرسية في معرض «كلنا واحد» بالمنصورة

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، ويزداد الإقبال على معرض «كلنا واحد» التابع لوزارة الداخلية بمدينة المنصورة، من قبل الأهالي وأولياء الأمور، لشراء المستلزمات المدرسية بخصومات تصل إلى 40%.

أسعار المستلزمات المدرسية في معرض كلنا واحد

ويوفر معرض «كلنا واحد» المستلزمات والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 40%، وتشمل الملابس المدرسية لكل المراحل التعليمية والأدوات المكتبية والكشاكيل والحقائب والأحذية والجوارب والأدوات الهندسية بأعلى جودة وأقل الأسعار.

ويبدأ سعر علبة الأقلام الجافة من 25 جنيها، وعلبة الأقلام الرصاص 15 جنيها، وعلبة الألوان تبدأ من 5 جنيهات وحتى 20 جنيها، وأقلام فلوماستر ملونة للتحديد 5 جنيهات، والبراية 2.5 جنيه، والمحاية 2.5 جنيه، والزمزمية 25 جنيها، واللانش بوكس 20 و30 جنيها، و«زمزمية + لانش بوكس» 35 جنيها.

أسعار الشنط المدرسية في معرض كلنا واحد

ويبلغ سعر شنط المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال 55 جنيها، وشنطة المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من 125 حتى 175 جنيها، و«شنط 3*1» وتحتوي على حقيبة ولانش بوكس وزمزمية 350 جنيها.

أسعار الكشاكيل والكراسات في معرض كلنا واحد

- سعر دستة الكشاكيل والكراسات 40 ورقة، 10 كراسات، 70 جنيها.

- سعر دستة الكشاكيل 9 أسطر، 75 جنيها.

- سعر دستة الكراسات 28 ورقة، 15 كراسة، 75 جنيها.

- سعر دستة كشاكيل سلك 60 جنيها.

- سعر الكشاكيل 100 ورقة من 20 و25 و30 جنيها.

أسعار الملابس المدرسية في معرض كلنا واحد

- سعر طقم متكامل 380 جنيها.

- البناطيل 145 جنيها.

- التيشرات المدرسية 70 جنيها.

- القمصان المدرسية 115 جنيها.

- أطقم مدرسية متكاملة لكل المراحل بين 100 و270 جنيها.

أسعار الأحذية والجوارب المدرسية في «كلنا واحد»

- سعر الحذاء يبدأ من 90 جنيها للأطفال.

- سعر الحذاء للبالغين من 120 وحتى 200 جنيه.

- الجوارب بين 10 و15 جنيها.

- 3 قطع جوارب بـ20 جنيها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء والاحتكار وبيع السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة بين 25 و40%.