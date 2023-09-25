تفاصيل استضافة الغردقة لبطولة الترايثلون بمشاركة 500 لاعب

تستعد أجهزة مدينة الغردقة لتنظيم البطولة العربية والأفريقية التاسعة للترايثلون، في أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل للمرة الثالثة، على التوالي والتي يتابعها العالم إذ أنها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

بطولة الترايثلون في الغردقة

يشارك في البطولة حوالي 500 لاعب ولاعبة من دول العالم و تتضمن مراحل: السباحة لمسافة 150 مترا في المياه المفتوحة، ثم ركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومترت، وأخيرًا الجري لمسافة 10 كيلومترات قبل العودة إلى منتجع سهل حشيش لاختتام السباق.

استعدادت الغردقة لاستضافة بطولة الترايثلون

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أهمية إقامة مثل هذه البطولات على أرض مدينة الغردقة إذ تهدف الترويج للسياحة وجذب المزيد من السائحين.

وأكد جاهزية الغردقة لاستضافة أي حدث عالمي حيث توافر الإمكانيات والمقاومات المادية والبشرية وتوافد البنية التحتية من مطار وطرق وفنادق سياحية على أعلى مستوى وتضافر جميع أجهزة الغردقة لاستقبال الحدث العالمي.

ولفت إلى أن استضافة الغردقة للبطولة للعام الثالث على التوالي سيجذب انتباه العالم، حيث بث أحداث البطولة مباشرة على عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية.