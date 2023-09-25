«النقل»: قروض مشروعات الوزارة تنموية بفترة سداد تصل إلى 30 سنة (فيديو) 

أكّد وزير النقل، أنَّ المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة في مجالات البنية التحتية، انعكست على توفير الملايين من فرص العمل للشباب، وذلك طوال السنوات الـ 9 الماضية، وهي المشروعات التي حجمت من معدلات البطالة، وساهمت في زيادة التشغيل واستيعاب متطلبات سوق العمل.

وأضاف وزير النقل في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ مليوني مواطن مصري يعملون في الشركات التي تنفذ مشروعات وزارة النقل، فقط من 2% إلى 3% شركات عالمية تعمل في المشروعات لخبرات أجنبية قد لا تكون موجودة في مصر أو مهن متخصصة.

98% من العاملين بالشركات المصرية أو الأجنبية التي تعمل بتحالفات مصرية كلهم مصريين

وقال وزير النقل، إنَّ 98% من العاملين بالشركات المصرية أو الأجنبية التي تعمل بتحالفات مصرية كلهم مصريين، موضحاً أن المشروعات التي يتم تنفيذها تعتمد على خامات المنتج المحلي حتى الآن سواء في الحديد أو الأسمنت أو البازلت، لافتاً إلى أن كل قروض وزارة النقل قروض تنموية بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات و30 سنة بفائدة تصل إلى 0.1% أو 0.2%.

ونوه إلى أنَّه بعد تشغيل المصانع الجاري إنشاؤها في مصر سواء للوحدات المتحركة أو قضبان السكك الحديدية أو الأنظمة من المقرر أن تكون كل المشروعات المتخصصة في النقل مشروعات بمنتجات مصرية بنسبة 100% وتوفر آلاف من فرص العمل للمواطنين المصريين.