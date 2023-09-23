تعرف على موعد بداية الدراسة 2024 للمعاهد الأزهرية

يعد موعد بداية الدراسة 2024 للمعاهد الأزهرية، من الأمور المهمة بالنسبة للطلاب والأسر المنتمين لقطاع الدراسة في الأزهر الشريف، وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية موعد بداية الدراسة في جميع محافظات الجمهورية.

موعد بداية الدراسة 2024 للمعاهد الأزهرية

وعن موعد بداية الدراسة 2024 للمعاهد الأزهرية، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنّ أول أيام الدراسة سيكون يوم السبت 30 سبتمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية لطلاب التعليم الأزهري، وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية 23 ديسمبر 2023 في حين تبدأ امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية 16 يناير 2024.

موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

وينطلق الفصل الدراسي الثاني، 10 فبراير 2023، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجديد لطلاب المعاهد الأزهرية، 27 يناير 2024 وتستمر لمدة 15 يوما.

ويضم العام الدراسي المقبل نحو 35 أسبوع خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري وينتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 للفصل الدراسي الأول ومن يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2024 للفصل الدراسي الثاني.