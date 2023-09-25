نتيجة تسكين المدينة الجامعية لطلاب الأزهر 2023.. الربط والخطوات

لا يزال الحديث عن نتيجة تسكين المدينة الجامعية لطلاب الأزهر 2023 حديث الساعة بين طلاب وطالبات جامعة الأزهر، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة التنسيق المتعلقة بالقبول بكليات الجامعة، وتساءل البعض منهم خلال الفترة الماضية عن رابط نتيجة تسكين المدينة الجامعية لطلاب الأزهر 2023.

نتيجة تسكين المدينة الجامعية لطلاب الأزهر 2023

وبخصوص نتيجة تسكين المدينة الجامعية لطلاب الأزهر 2023، صدّق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023 مشيرًا إلى أنَّه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضحًا به موعد تسكين كل كلية «بنين - بنات».

كما أكّد رئيس الجامعة أنَّه يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة تسكين المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023 من خلال هذا الرابط.

السكن الجامعي بجامعة الأزهر 2023

خطوات التقديم على السكن الجامعي بجامعة الأزهر 2023

1- بعد الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال اللينك الموضح والتأكد من القبول بظهور عبارة «تمّ قبول التسكين بالمدن الجامعية»، والتوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي «الفصل الدراسي الأول»، والعودة مرة أخرى وإدخال الرقم القومي والرقم المرجعي لطباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة وهي كالتالي:

- نتيجة الطالب.

- إخطار إسكان طالب/ طالبة.

- استمارة كشف طبي طالب/ طالبة.

- طلب التحاق بالمدن الجامعية.

- استمارة ضمان سداد الرسوم.

- استمارة التسكين/ التعليمات/ الإخلاء.

- إقرار عدم الزواج للطالبات.

2- التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة «نتيجة الطالب» والتقدم بلمف محتواه التالي:

- كل الاستمارات المشار إليها مع ملء استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهة عمل الضامن.

- 5 صور شخصية.

- عدد 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي «الطالب/ والي الأمر/ الضامن» مع الاطلاع على الأصل.

- إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي فوري مكبر «على كود 6451» لطلاب السكن العادي والاقتصادي.

- إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الاقتصادي الشهرية «على كود 65830» بطلاب السكن الاقتصادي فقط، مع التأكّد من شهر الدفع بإيصال فوري.