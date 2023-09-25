بدء الإجراءات التنفيذية لانتخابات الرئاسة في مصر دستوريا اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية، والذي يأتي تنفيذا للنص الدستوري ببدء إجراءات الانتخابات قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

وينص الدستور على بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل 120 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة الحالية التي تنتهي في 1 أبريل 2024، وتعلن النتائج قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة في 1 مارس 2024.

انتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات

وتنص المادة 140 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرسائة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

فحص طلبات الترشح

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنها تتولى فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الخمسة أيام التالية، لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وفقا للإجراءات التي تحددها، كما أنها تتولى إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتعلن هذه القائمة بالنشر في الجريدة الرسمية.

إجراءات مهمة تعلنها الهيئة في مؤتمر اليوم

- التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

- الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية

- مواعيد الانتخابات الرئاسية.