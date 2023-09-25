مجلة الكرازة تبرز اهتمام الكنيسة بالشباب وخلق مناخ من الحوار والابداع

أبرز العدد الجديد من مجلة الكرازة، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اهتمام الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالشباب على كل المستويات من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة، ومشاركة الشباب احتفالاتهم وخلق مناخ من الحوار والابداع.

نهضات ومؤتمرات للشباب في الخارج

وتجلى هذا في إقامة نهضة روحية للشباب في إيبارشية باريس وفرنسا على مدار يومي السبت والأحد من الأسبوع الأول في سبتمبر الجاري، وقدّم الدكتور چورچ باسيلى أستاذ الدفاع اللاهوتي بعدد من الكليات اللاهوتية، محاضرات امتازت بالشرح الوافي والحوار والأسئلة والأجوبة من المشاركين الحاضرين أو من خلال البث المباشر عبر الإنترنت.

كما نظمت كنيسة السيدة العذراء بالعاصمة السويسرية چنيف، لقاءً لشباب الطوائف المسيحية بالمدينة، في إطار عضويتها في لجنة المجلس المسكوني لكنائس چنيڤ.

تضمن اليوم مجموعات عمل قدمها شباب كنيستنا عن فن الأيقونة القبطية، وتطور اللغة القبطية، والقديس الأنبا أنطونيوس وحياة الرهبنة، والقديس موريس والشهداء الأقباط.

وأقيم اليوم بحضورالأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، إلى جانب الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا.

مؤتمر للشباب بإيبارشية دشنا

كما نظمت إيبارشية دشنا تحت رعاية الأنبا تكلا، مطران دشنا، مؤتمراً للشباب تحت عنوان «تي ناهتي» على مدار ثلاثة أيام خلال شهر سبتمبر الجاري، بدير العذراء بدرنكة، بحضور الأنبا تكلا.

وتضمن المؤتمر صلاة القداس الإلهي، وكلمة ألقاها الأنبا تكلا عن العقيدة، كما تناول المؤتمر عدد من المحاضرات واشتمل المؤتمر أيضا على عمل عن «الشباب والعقيدة»، و«الشباب والصحة النفسية»، و«الشباب وسوق العمل»، و«الشباب والكتاب المقدس»، وأيضا درس كتاب عن «سفر دانيال»، وكرنفال عقيدي، وفقرات عقيدية متنوعة.