الرئيس السيسي: الدولة أنفقت أموالا هائلة لبناء بنية أساسية جاذبة للتنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة أنفقت أموالا هائلة لبناء بنية أساسية متطورة، تقود مصر نحو آفاق ضخمة من التنمية في المجالات كافة، متابعا: «لا نتحدث عن مليارات، بل تريليونات الدولارات والجنيهات التي أنفقتها الدولة طوال 8 سنوات لبناء بنية أساسية قوية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ: «الآن أصبح بإمكاننا أن نقول وبمنتهى التواضع، إنّ الدولة أصبحت متطورة، وقادرة على الانطلاق لمستقبل أفضل اقتصاديا».

وتابع الرئيس: «القطاع الخاص لم يكن بعيدا عن عملنا، فشركاته نفذا مشروعات مختلفة، نظرا لأن شركات القطاع العام لم تكن قادرة وحدها على إقامة المشروعات»، لافتا إلى أنّ جزءا كبيرا من التمويل والأموال التي أُنفقت، كان نصيب شركات القطاع الخاص.

واستكمل: «شارك معنا 5 آلاف شركة من القطاع الخاص، لأن معظم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص».