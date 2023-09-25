الرئيس السيسي: نمو القارة الأفريقية مرتبط بتمويل منخفض التكلفة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ نمو القارة الأفريقية أمر مهم، ولا يمكن لها أن تنمو إلا بتمويل منخفض التكلفة، خاصة وأنّ نتيجة التحديات الاقتصادية التي مر العالم بها خلال الـ4 سنوات الماضية، جعلتنا أمام حاجة لتمويل منخفض التكلفة، كي لا تتزايد الأعباء المالية على الدولة المصرية.

واختتم السيسي كلمته في الجلسة الحوارية المنعقدة ضمن اجتماعات البنك الآسيوي، بشأن دور البنوك التنموية في تحريك رؤوس الأموال للقطاع الخاص من أجل لعب دور بالاستثمار بالبنية التحتية للمساعدة بالتنمية وخلق فرص العمل، قائلا: «أرحب بضيوف المؤتمر، أهلا وسهلا بكم في مصر، وهذه هي المرة الأولى التي ينعقد بها المؤتمر في مصر، ونتمنى نقاشات مثمرة وناجحة للمؤتمر، ولا تنسوا أن تحصلوا على فرصة للترفيه في مدينة شرم الشيخ».