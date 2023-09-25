«الأرصاد»: شبورة كثيفة على الطرق وارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة كثيفة على بعض الطريق، اليوم الاثنين، خاصة الطرق الصحراوية من القاهرة للسواحل الشمالية والعكس، وكذلك الطرق السريعة والقريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، نظرا لوجود مرتفع جوي على مسطح البحر المتوسط محمل ببخار الماء، ما يعمل على تكون الشبورة وارتفاع نسب الرطوبة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

منخفض الهند وارتفاع درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين على جميع محافظات الجمهورية، بسبب منخفض الهند الموسمي والمستمر طوال الأسبوع الأول من فصل الخريف، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء، والسواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مختلف محافظات مصر التالي:

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 25

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 23

مطروح 30 22

السلوم 30 19

سيوة 37 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 21

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

الوادي الجديد 40 20

أبو سمبل 40 26.