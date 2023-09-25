«حماة الوطن»: مصر تدعم كل الجهود العربية لحل الأزمة اليمنية

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن مصر تحرص على إحداث الاستقرار في المنطقة العربية ودعم كل الجهود لإحداث السلام، موضحًا أن ترحيب مصر بالجهود التي تضطلع بها السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود، يؤكد وقوف الدولة المصرية مع كل الجهود العربية لحل الأزمة اليمنية.

حزب حماة وطن

وأضاف في بيان له أن مصر تدعم الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، بجانب قرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدة ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.

وأوضح أن مصر تنسق بين مختلف الجهات لدى الجانب اليمني، لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في يوليو 2020، خاصة ما يتعلق بالدعم المصري الفني للكوادر اليمنية في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، فضلاً عن الإعداد للدورة القادمة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين.

وأشار إلى دور مصر في دعم ملف إعادة إعمار اليمن، بعد مشاركة وزير الخارجية عبر وسائل التواصل المرئي في مؤتمر المانحين لليمن والذي نظمته المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع الأمم المتحدة يوم 2 يونيو 2020، حيث أكد حرص مصر على دعم الأشقاء في اليمن لتوفير الدعم الإنساني اللازم.

تفعيل آلية اللجنة المشتركة العليا بين البلدين

وأضاف أن موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية ودعم الحكومة اليمنية في المجالات، وتعمل مصر على تفعيل آلية اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والعمل على عقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مصر لديها دور كبير الدعم الفني لليمن، بجانب الاستعانة بالخبرة المصرية في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة اليمنية.