افتتاح 3 مواقع غوص صناعية في شواطئ الغردقة

افتتح اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، نيابة عن اللواء المحافظ عمرو حنفي، 3 مواقع غوص جديدة، وذلك بحضور قيادات محميات البحر الأحمر وجمعية الحفاظ على البيئة «هيبكا»، بهدف تنشيط سياحة الرحلات البحرية وحماية الشعاب المرجانية الطبيعية، تحت رعاية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

افتتاح مواقع غوص صناعية بمياه البحر الأحمر

وقال الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إن مواقع الغوص الصناعية هي الأولى من نوعها في الغردقة والبحر الأحمر والشرق الأوسط بهدف تشجيع سياحة الغوص، وتوفير بيئة لتنمية الشعب المرجانية، ويساهم في زيادة المخزون الطبيعي للأسماك، ويجذب عشاق رياضة الغوص إلى مياه البحر الأحمر.

سياحة الغوص في البحر الأحمر

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أن إفتتاح مواقع غوص صناعية بشواطيء الغردقة بالتنسيق مع وزارة البيئة في إغراق 15 قطعة من المعدات والمركبات القديمة في 3 مواقع بشواطئ الغردقة استغرق دراستها 7 سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق، دون أن تسبب ضررا للنظام البيئي على المدى الطويل، كما أنها تخلق بيئة لنمو الشعب المرجانية والكائنات البحرية لتشجيع سياحة الغوص في مياه البحر الأحمر.