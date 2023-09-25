البحر الأحمر تستعد لاستقبال العام الدراسي بـ205 فصول جديدة

قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد بتجهيز 205 فصول، و9 مدارس جديدة تجريبية وفنية وتعليم أساسي وثانوي، ضمن 24 مشروعا جار تنفيذها.

مدارس وفصول جديدة بالبحر الأحمر

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات للوطن إلى أنه من ضمن المشروعات المقرر دخولها الخدمة هذا العام توسعات مدرسة الشهيد طيار محمود، وتوسعات مدرسة حسن كامل الابتدائية، وحسن كامل الثانوية العسكرية، ومدرسة السلام بنين.

استعدادت البحر الأحمر للعام الدراسي الجديد

وكشف وكيل التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن استعدادات العام الدراسي الجديد تجري على قدم وساق، لافتاً إلى المرور المستمر على المدارس لمتابعة أعمال الصيانة وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بجميع مدارس المحافظة، ومراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بأفنية المدارس والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب والتنسيق مع رؤساء أجهزة المدن لرفع أى تراكمات للقمامة وإزالة أي إشغالات بمحيط المدارس.