تداول 10 آلاف و518 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 10آلاف و518 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر ووصول 360 سيارة بوزن 720 طن عبر ميناء بورتوفيق، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكبا بموانيها.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 518 شاحنة و444 سيارة، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 134 شاحنة و366 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 384 شاحنة و78 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2930 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي: آيلة، وبريدج وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحسين وعلى متنها 360 سيارة بوزن 720 طنا قادمة من جدة.