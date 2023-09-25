الفنان أحمد خالد صالح في ذكرى رحيل والده: «سيرته حاضرة بأفعاله وأعماله»

تذكر الفنان أحمد خالد صالح والده في ذكرى رحيله، إذ يوافق اليوم الذكرى الـ9 على وفاة الفنان الكبير خالد صالح، الذي رحل عن عالمنا بعدما قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة خلال مشواره الفني.

أحمد خالد صالح يتحدث عن والده

وتحدث الفنان أحمد خالد صالح عن والده في ذكرى رحيله بكلمات مؤثرة، قائلاً: «رحم الله والدي، وأسكنه فسيح جناته، ومن أكثر الأشياء التي أعجبتني هو أن الجمهور لا زال يتذكر والدي، وما زالت سيرته موجودة مع الناس بأفعاله الإنسانية وأعماله الفنية» .

وعلق عن إمكانية تحويل قصة حياته لعمل في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا: «أفضل أن تظل سيرته عن طريق ما فعله في حياته، وليس من خلال مسلسل، لكنني لا أرفض الفكرة بشكل مطلق، وسيكون لها اعتبارات على حسب القصة وطريقة تناولها».

آخر أعمال خالد صالح

آخر أعمال الفنان الراحل السينمائية، كانت «الجزيرة 2» عام 2014، وهو الجزء الثاني من فيلم «الجزيرة» المأخوذ عن أحداث حقيقية، الذي تم إنتاجه عام 2007، وكان من بطولة صديقيه أحمد السقا وخالد الصاوي.

ورحل خالد صالح، في 25 سبتمبر عام 2014، بعد تدهور حالته الصحية عقب إجرائه عملية قلب مفتوح.