تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم معاش «تكافل وكرامة» للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن والمسنين، لذا يرغب عدد كبير في معرفة كيفية الحصول على هذا الدعم والأوراق المطلوبة.

طريقة الحصول على معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها، أنه على المواطن الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة التوجه للوحدة الاجتماعية التي تتبع محل سكن المتقدم، وتقديم المستندات التالية:

1- تقديم صور بطاقة الرقم القومي السارية، وعنوان الأفراد الأكبر من 18 سنة ضمن المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق للمتقدم.

3- صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

4- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة، في حالة وجود بطاقة التموين.

5- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 لـ 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

6- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

7- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

8- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج.

9- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال للحصول على معاش تكافل وكرامة.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.