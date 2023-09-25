موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. اعرف التفاصيل

عقدت الهيئة الوطنية للإنتخابات، منذ قليل مؤتمر صحفي، للإعلان عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024، والجدول الزمني الخاص بالترشح للإنتخابات، ومواعيد الانتخاب للمصريين داخل وخارج، وبالتزامن مع هذا الإعلان زاد التساؤل حول موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، أنّ موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، سيكون عقب تحديد موعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية.

ولفتت الهيئة أنه في حال إعادة الانتخابات الرئاسية، ستجرى عملية الانتخاب خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الخامس والسادس والسابع من يناير 2024، وداخل مصر الاثنين والثلاثاء والأربعاء الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد الانتخابات الرئاسية 2024، وتبدأ اعتبارا من يوم 1 ديسمبر المقبل 2023 للمصريين في الخارج، وتستمر لمدة 3 أيام وهو يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر ويوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر والأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للإنتخابات الرئاسية، أنّ الانتخابات بمصر ستبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً، لمدة 3 أيام بداية من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر المقبل حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر المقبل.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنّ كل مرشح يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.