أعلن المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل قليل، أن إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعمال المزكين والمؤيدين، سيكون يوم 16 أكتوبر المقبل.

موعد إعلان القائمة المبدئية.. وقائمة الترشح للانتخابات الرئاسية

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد تلقي طلبات الترشيح، وفق جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه سيكون من 5 حتى يوم 14 أكتوبر، يوميا من 9 صباحًا حتى 5 مساء.

كما أوضح، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لـسنة 2023، الذي ينص على إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين والثلاثاء في مصر.

ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية

وفي السياق ذاته، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الضوابط لتلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، موضحة أن كل مرشح يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.