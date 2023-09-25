تراجع أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.. «اعرف عيار 21 بكام»

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، في محلات الصاغة المصرية، ليسجل عيار 21 سعر 2205 جنيهات للجرام قبل إضافة الضريبة والمصنعية، بتراجع 5 جنيهات مقارنة مع أسعار الفترة الصباحية، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، بينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في المحلات المصرية، بين 1260 و2520 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة تراجع عند مستوى 2205 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2520 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في محلات الصاغة تراجع عند مستوى 2310 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بمحلات الصاغة المصرية إلى 1260 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات 17 ألفًا و640 جنيها.