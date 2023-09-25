أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. جرام عيار 21 بـ2210 جنيهات

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في محلات الصاغة المصرية مع بداية التعاملات، نحو 2210 جنيهات للجرام وذلك فيما يخص جرام الذهب عيار 21 قبل إضافة الضريبة والمصنعية، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية. وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، بينها عيار 21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في المحلات المصرية، بين 1263 و2526 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة استقرارا عند مستوى 2210 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2526 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في محلات الصاغة استقرارا عند مستوى 2315 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بمحلات الصاغة المصرية إلى 1894 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات 17 ألفًا و680 جنيها.