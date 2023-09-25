«الحرية المصري»: الدولة تدخل تحديا كبيرا بالانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تنظيم المشهد الانتخابي لبداية فصل ديمقراطي جديد لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية منذ سنوات عدة، والسير نحو طريق بناء دولة مدنية حديثة، وذلك خلال إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بعثت خلال مؤتمرها اليوم بالعديد من الرسائل المهمة لجميع الناخبين؛ بضرورة النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم من بين الاستحقاقات السياسية المتعارف عليها دستوريا.

حرص الشعب على المشاركة في الانتخابات

ولفت «عبد الهادي» في بيان له إلى أن الدولة المصرية تدخل تحديا جديدا وهو إظهار قوتها وحرص شعبها على المشاركة في اختيار رئيسها للعالم، ووعيها بضرورة اختيار الأصلح والنظر لمصلحة الوطن والابتعاد عن دائرة التشويش التي تتصدره الجماعات الإرهابية ومليشياتها الإلكترونية، التي تحرض على المقاطعة، مشيرا إلى أن المواطن يعي حجم تلك المؤامرات ولن ينصت إليها بل سيشارك لاستكمال خطي التنمية والمسار البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن الأحزاب السياسية نلقي على عاتقها أكبر مهمة في الأدوار المنوطة بها في الشارع المصري وهي توعية الناخبين والنزول في الشوارع والشرح للمواطنين أهمية المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لمن يرون أنه الأصلح والأجدر على قيادة نهضة وطن بحجم مصر، لا سيما المواطنين محدودي الثقافة الذين بحاجة إلى التوعية والإرشاد لأهمية هذا الاستحقاق، وأن صوت كل مواطن سيكون فارقا في الصندوق الانتخابي.

دور الأحزاب في التوعية

وأضاف أن الأحزاب سيكون لها دور أيضا بجانب حملات التوعية وطرق الأبواب، وهو معاونة كافة فئات المجتمع على كيفية الانتخاب، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وتسهيل عملية مشاركتهم وتوفير كافة السبل لوصولهم للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.