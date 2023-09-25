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أمين «المصريين الأحرار» تُحرر ثاني توكيل لترشيح السيسي رئيسًا للجمهورية

كتب:

محمد أباظة
09:00 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
هبة واصل

هبة واصل

حررت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، ثاني توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة 2024-2030.

مبدأ الدعم والتأييد ومساندة الرئيس

وقالت الدكتورة هبة واصل، إن المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، تتجاوز مبدأ الدعم والتأييد ومساندة الرئيس، وتصل حد اعتباره مرشحا رئاسيا رسميا للحزب ونتعامل من هذا المنطلق.

وأضافت، أن الحملة الشعبية تتعامل على الأرض وتتلاحم مع كافة المواطنين سواء بجمع الاستمارات وتوكيل ترشيح الرئيس وفق مراحل منظمة وترتيبات وفق رؤية استراتيجية مركزية من الحملة بقيادة الدكتور عصام خليل.

التحرك الفوري لتحرير التوكيلات

ووجهت أمين عام حزب المصريين الأحرار، تكليفات لجموع أمناء المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بالتحرك الفوري لتحرير التوكيلات مع كافة المواطنين المؤيدة والداعمة للسيد الرئيس.

وأكدت واصل، أن الحزب يعمل بكل جهد على الأرض ووسط حالة تناغم كونه خلية نحل تعمل علي خروج افضل صورة للانتخابات الرئاسية باعتبارها الاستحقاق الأسمى والأكبر والاهم.

وكان حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوى السياسية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.