رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مقرر بـ«الحوار الوطني»: ما أنفق على مشروعات الصعيد يعادل ما جرى إنفاقه في 100 عام

كتب:

محمد أيمن سالم
09:16 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
الدكتور أيمن محسب

الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ ما أنفق على المشروعات في صعيد مصر خلال آخر 5 سنوات يعادل ما تم صرفه في 100 سنة من عمر مصر على الصعيد، مؤكدًا أن الصعيد يستحق المزيد.

الشعب هو البطل والحكاية

وأضاف «محسب»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «بعد 2013 كان واجبا على الشعب مساندة الرئيس ودعمه، وبالفعل، دعمه الشعب وتحمل كل ما يمكن تحمله»، وأيّده الإعلامي أحمد الطاهري، قائلا: «لذلك، يقول الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما إن الشعب هو البطل والحكاية هي الشعب».

الاستثمار بالحوار الوطني

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «الرئيس يحاول رد الجميل للشعب ورفع المعاناة، والشعب يدعمه، والرئيس السيسي يتحدث بأرقام وإحصائيات تدل على أنه دقيق جدا ويتابع على نحو جيد، وهو ما ظهر في كل المحافل، حيث تحدث أفضل مما نتحدث به نحن المتخصصون».

اقرأ المزيد:

برلماني لـ«كلام في السياسة»: الشعب المصري عظيم وسيجني ثمار المشروعات القومية

«حماة الوطن» لـ«كلام في السياسة»: «حياة كريمة» حالة من الاحتضان النفسي للمواطن

«حماة الوطن» لـ«كلام في السياسة»: مصر تعيش حالة من الحياة الحزبية

ريهام السهلي لـ«كلام في السياسة»: القائد الناجح يكسب حب الناس وينجح بسببهم

بشير حسن لـ«كلام في السياسة»: صناعة الوجوه الجديدة مهمتي الأساسية
بقلم محمد أيمن سالم