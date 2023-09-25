عناوين مكاتب التوثيق لتأييد راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 بالمنيا، وهي موجودة في 6 مراكز، تستقبل المواطنين لعمل التوكيلات اللازمة حتى يتمكن المرشحين من خوص الانتخابات المقبلة.

عناوين مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للمرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 بالمنيا

وطبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023، فإن عناوين مكاتب الشهر العقاري لعمل تأيدات انتخابات الرئاسة 2024 بالمنيا كالتالي:

1- مركز بني مزار شارع مراد الشلقامي المتفرع من شارع مستشفى الرمد.

2- مركز أبوقرقاص شارع الشهداء بالفكرية ببندر أبوقرقاص.

3- ديرمواس عمارة نفرتيتي بطريق مصر أسوان الزراعي السريع.

4- الضواحي شارع هدى شعراوي المتفرع من كورنيش النيل ببندر المنيا.

5- ملوي شارع الحرية.

6- مغاغة شارع الدسوقي ببندر مغاغة.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

ومن المقرر أن يتم استقبال المواطنين بعد تحديد عناوين مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للراغبين في الترشح لـ انتخابات الرئاسة 2024 بالمنيا، حيث ستحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات والمواعيد المقررة لتلقي طلبات الترشح والطعون وفترة الدعاية الانتخابية ثم التصويت في انتخابات الرئاسة بجميع أنحاء الجمهورية.