إسلام عفيفي: المصريون تعاملوا مع فترة ما بعد النكسة بالسخرية رغم كثرة الأزمات

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن لكل جيل تحدياته، مشيرًا إلى أن نكسة 1967م من أصعب المراحل التي عاشتها مصر، فقد عانى الشعب المصري كله من حالة انتكاسة وكانت المعنويات تحت الصفر وتم اغتيال الحلم، كما عانى المصريون من الصدمة.

غياب السلع الغذائية وقت الحرب

وأضاف عفيفي، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه في الفترة المذكورة، كان هناك حالة تحدٍ، فالأرض محتلة وكيف نحررها وكيف نعيد بناء القوات المسلحة، ولم تكن السلع الغذائية موجودة، والناس تقف طوابير للحصول على كيلو سكر أو زجاجة زيت، وكانت تلك حالة استثنائية في مصر.

انتصار أكتوبر

وتابع بأن ما جرى في نصر أكتوبر 1973 مسح عار الهزيمة، فنسى الناس ما جرى في الفترة التي أعقبت هزيمة 1967 وسبقت انتصار أكتوبر 1973، مشددًا على أن المصريين يسخرون من أزماتهم، وهذا الأمر دليل على الصحة النفسية والقدرة على تجاوز التحديات.

وأوضح، أن التحدي أمام هذا الجيل في الفترة الراهنة هو العمل والتعب حتى نكمل الحلم، فمنذ سنوات كان حلم المصريين هو أن تكون الدولة مستقرة وآمنة ويمشي الناس في الشوارع بصورة طبيعية، ولكن الآن يتم مناقشة المشروعات القومية بعد تحقيق الاستقرار.